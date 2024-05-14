Недалеко от археологических раскопок в селе Сарайшык устранили течь из-под защитных дамб

В 01:20 на месте старого подземного трубопровода в селе Сарайшык Атырауской области произошел прорыв, что привело к подтоплению защитных укреплений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.

ЧП произошло недалеко от места археологических раскопок древнего городища Сарайшык. Координаторы, дежурившие в ночную смену вдоль дамбы, сработали оперативно. На место происшествия прибыл аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

В срочном порядке были задействованы 11 единиц спецтехники и несколько местных жителей. Вдоль дамбы был засыпан грунт и уложены мешкотары.

В результате оперативных мер проникновения воды в село Сарайшык удалось избежать. Вдоль населенного пункта строится дополнительная дамба.

Протяженность защитных укреплений в Сарайшыкском сельском округе составляет 13,6 км. Из них 5,4 км — это реконструированная старая дамба. 8,2 километра валов были возведены после объявления ЧС.

В селе Сарайшык Махамбетского района — 506 домов, 2972 жителя.