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    08:44, 14 Май 2024 | GMT +6

    Недалеко от археологических раскопок в селе Сарайшык устранили течь из-под защитных дамб

    Сарайшык
    Фото: кадр из видео

    В 01:20 на месте старого подземного трубопровода в селе Сарайшык Атырауской области произошел прорыв, что привело к подтоплению защитных укреплений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.

    ЧП произошло недалеко от места археологических раскопок древнего городища Сарайшык. Координаторы, дежурившие в ночную смену вдоль дамбы, сработали оперативно. На место происшествия прибыл аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

    В срочном порядке были задействованы 11 единиц спецтехники и несколько местных жителей. Вдоль дамбы был засыпан грунт и уложены мешкотары.

    В результате оперативных мер проникновения воды в село Сарайшык удалось избежать. Вдоль населенного пункта строится дополнительная дамба.

    Протяженность защитных укреплений в Сарайшыкском сельском округе составляет 13,6 км. Из них 5,4 км — это реконструированная старая дамба. 8,2 километра валов были возведены после объявления ЧС.

    В селе Сарайшык Махамбетского района — 506 домов, 2972 жителя.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Акимат Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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