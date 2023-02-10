Нецелесообразным считают в Нацбанке смягчение денежно-кредитной политики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов прокомментировал возможность смягчения денежно-кредитной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Смягчение денежно-кредитной политики в текущих условиях нецелесообразно. Несмотря на возможный краткосрочный положительный эффект на экономический рост, оно приведет к серьезным негативным последствиям», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, по мнению главы Нацбанка, необоснованно низкая доходность тенговых активов на денежном рынке в сравнении с высокой инфляцией станет причиной смены валютных предпочтений, как у профессиональных участников финансового рынка, так и у населения, что, в свою очередь, будет приводить к росту девальвационных ожиданий и ослаблению тенге.

«Как следствие, возобновится процесс долларизации и усилятся инфляционные процессы. Также снизится ресурсная база банковской системы в результате оттока средств с тенговых депозитов. Это существенно увеличит риски в части обеспечения финансовой стабильности. Также сместятся предпочтения субъектов экономики в сторону потребления. Высокий потребительский спрос будет дальше разгонять инфляционные процессы и в конечном итоге снижать реальные доходы населения», - пояснил Г. Пирматов.