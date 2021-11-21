Небывалый урожай сосновых шишек собирают в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Небывалый урожай сосновых шишек собирают в реликтовом бору, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Несколько лет подряд лес не давал семена в таком количестве. Из-за этого даже сократилась популяция белок. Зверьки мигрировали в более богатые кормами места.

Сезон сбора шишек только начался. Лесоводы планируют максимально заготовить семена, потому что запасы уже на исходе. Чтобы получить семена, шишки обязательно нужно сушить. Делают это старым проверенным способом. Топят печи, предварительно подсушивают шишки несколько раз, потом помещают их в специальный бункер.

- В бункере она уже сушится при температуре 50 – 58 градусов. Затем процесс весь происходит в течение суток. По истечении суток по раскрываемости шишки, бункера разгружаются, полностью всё осыпается вниз в бункер и всё это просеивается. Просеиваем, обескрыливаем и уже оттуда извлекаем семена, - рассказывает мастер шишкосушилки Асхат Садыков. - Когда шишка хорошая, семена хорошие. В этом году хорошая шишка. Хороший набор, неплохой.

Вручную работники резервата намерены переработать 76 тонн сосновых шишек. Благо, в этом году, урожай в лесу небывалый. Из одной тонны шишек получают десять килограммов семян.

- 760 килограмм у нас имеется в запасе сейчас. Дополнительно если у нас выход будет, мы порядка до тонны - полторы сделаем. Собирают шишки местные жители. Перед каждым лесничеством тоже стоит план. Здесь понимают, что семена - это будущее леса. За четыре неурожайных года потратили основные запасы семенного фонда. Почти на трёх тысячах гектаров высадили лесные культуры, - сообщил и.о. генерального директора природного резервата «Ертіс орманы» Бауржан Даутов.

- Приобретена техника, это 13 единиц тракторной техники, 28 лесопосадочных машин и приобретён сушильный шкаф для переработки сосновой шишки, - говорит руководитель отдела природного резервата «Ертіс орманы» Жанибек Садуов.

Это уже новая технология, которую только будут осваивать в резервате. Оборудование на подходе

- Соответственно мы увеличиваем объём переработки сосновой шишки, и запас семян у нас, конечно, увеличится, - отмечает Жанибек Садуов.

Питомники перевели на консервацию. Здесь больше 16 миллионов саженцев. Весной лесоводы планируют возобновить посадки хвойных культур и, впервые после семи лет моратория, начнут санитарную очистку. Лес сильно замусорился сухостоем, который очень пагубно на него влияет.



