Лярская Екатерина и Высочин Станислав — супружеская пара из города Рудный, Костанайской области, которых объединяет общее дело — катание на велосипедах. Вместе они уже изучили родные края, прокатились за пределы области. Корреспонденту агентства Kazinform они рассказали о своем увлечении и поделились некоторыми советами, которые могут пригодиться начинающим велосипедистам.

Молодые люди признаются, любовь к «железному коню» у обоих еще с детства. Отец девушки часто ездил на велосипеде на дачу, по делам в городе. Екатерина, будучи ребенком каталась с ним на раме знаменитого «Урала». С тех пор, велосипед стал частью жизни.

Фото: личный архив Е.Лярской и С. Высочина

— Транспорт был куплен около 7 лет назад. Сначала ездили просто по городу, потом уже стали выезжать за пределы, чтобы посмотреть, как живут другие люди, — говорит девушка.

Первое время с ними каталась и дочь, но когда она подросла, увлечение родителей не разделила.

— Почему для путешествия был выбран именно велосипед? Не машина, поезд или самолет например?

— Велосипед — это возможность созерцать мир вокруг. Это не скорость и не просто «держать себя в форме». Это чувствовать запахи, ощущать свежесть ветра, лицезреть природу и замечать детали. Автотранспорт, поезд или самолет это больше про экономию времени и сил. То, что я могу заметить и остановиться, чтобы рассмотреть на велосипеде, я могу точно пропустить на автомобиле. Не придать значения, не видеть необходимости. Также велосипед — это экологический вид транспорта. Вы заметили, что велопутешественники намного меньше оставляют после себя мусора, а порой и всё везут с собой, чем люди отдыхающие на автомобиле? Хотя у последних, есть больше физической возможности убрать и вывезти за собой мусор, чем у велосипедиста, — отмечает Екатерина.

Фото: личный архив Е.Лярской и С. Высочина

Планирование маршрута происходит по картам. Также супруги обязательно изучают локации для ночлега, места где можно пополнить запасы воды и еды, и, конечно же, изучение видеоматериалов блогеров, которые бывали там. К слову, самое длинное путешествие у семейной пары составило 2 тысячи километров, тогда они проехали по маршруту Рудный-Петропавловск-Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск-Семей. Обратно возвращались поездом. А самый короткий — 300 км, здесь они стартовали из Рудного до поселка Каменск-Уральский и обратно до Рудного.

Фото: личный архив Е.Лярской и С. Высочина

— Что находится в рюкзаке велосипедиста?

— Палатка, спальные мешки, посуда, горелка для приготовления еды, сменная одежда, аптечка, запасные камеры, нужные инструменты, еда, — говорит девушка.

Фото: личный архив Е.Лярской и С. Высочина

— Какой совет можете дать начинающим велопутешественникам?