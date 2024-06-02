2 июня — Всемирный день велосипеда: рудненская семья покоряет просторы Казахстана
Лярская Екатерина и Высочин Станислав — супружеская пара из города Рудный, Костанайской области, которых объединяет общее дело — катание на велосипедах. Вместе они уже изучили родные края, прокатились за пределы области. Корреспонденту агентства Kazinform они рассказали о своем увлечении и поделились некоторыми советами, которые могут пригодиться начинающим велосипедистам.
Молодые люди признаются, любовь к «железному коню» у обоих еще с детства. Отец девушки часто ездил на велосипеде на дачу, по делам в городе. Екатерина, будучи ребенком каталась с ним на раме знаменитого «Урала». С тех пор, велосипед стал частью жизни.
— Транспорт был куплен около 7 лет назад. Сначала ездили просто по городу, потом уже стали выезжать за пределы, чтобы посмотреть, как живут другие люди, — говорит девушка.
Первое время с ними каталась и дочь, но когда она подросла, увлечение родителей не разделила.
— Почему для путешествия был выбран именно велосипед? Не машина, поезд или самолет например?
— Велосипед — это возможность созерцать мир вокруг. Это не скорость и не просто «держать себя в форме». Это чувствовать запахи, ощущать свежесть ветра, лицезреть природу и замечать детали. Автотранспорт, поезд или самолет это больше про экономию времени и сил. То, что я могу заметить и остановиться, чтобы рассмотреть на велосипеде, я могу точно пропустить на автомобиле. Не придать значения, не видеть необходимости. Также велосипед — это экологический вид транспорта. Вы заметили, что велопутешественники намного меньше оставляют после себя мусора, а порой и всё везут с собой, чем люди отдыхающие на автомобиле? Хотя у последних, есть больше физической возможности убрать и вывезти за собой мусор, чем у велосипедиста, — отмечает Екатерина.
Планирование маршрута происходит по картам. Также супруги обязательно изучают локации для ночлега, места где можно пополнить запасы воды и еды, и, конечно же, изучение видеоматериалов блогеров, которые бывали там. К слову, самое длинное путешествие у семейной пары составило 2 тысячи километров, тогда они проехали по маршруту Рудный-Петропавловск-Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск-Семей. Обратно возвращались поездом. А самый короткий — 300 км, здесь они стартовали из Рудного до поселка Каменск-Уральский и обратно до Рудного.
— Что находится в рюкзаке велосипедиста?
— Палатка, спальные мешки, посуда, горелка для приготовления еды, сменная одежда, аптечка, запасные камеры, нужные инструменты, еда, — говорит девушка.
— Какой совет можете дать начинающим велопутешественникам?
— Катайтесь, наслаждайтесь, ищите соратников и таких же любителей. Главное — иметь желание, здоровье и цель. Не бойтесь выходить за рамки своего комфорта. Если не понравится, всегда можно повернуть назад. Советуйтесь с более опытными людьми, смотрите видеоматериалы, изучайте карты. Держите себя в форме, — заключила Екатерина.