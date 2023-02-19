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    17:00, 19 Февраль 2023 | GMT +6

    Небольшой самолет с четырьмя людьми на борту пропал на Филиппинах

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    МАНИЛА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Шестиместный самолет Cessna 340 пропал вскоре после взлета с филиппинской провинции Альбай к юго-востоку от Манилы в субботу утром. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Филиппин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

    По его сведениям, самолет, на борту которого находились четыре человека, включая пилота, члена экипажа и двух пассажиров, вылетел из международного аэропорта Бикол в 06:43 по местному времени.

    Самолет с бортовым номером RP C2080 направлялся в Манилу, но не смог добраться до пункта назначения.

    По сообщениям, связь с самолетом была потеряна в 06:46 по местному времени.


    Фото: anews.com.tr
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