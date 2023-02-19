Небольшой самолет с четырьмя людьми на борту пропал на Филиппинах

МАНИЛА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Шестиместный самолет Cessna 340 пропал вскоре после взлета с филиппинской провинции Альбай к юго-востоку от Манилы в субботу утром. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Филиппин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

По его сведениям, самолет, на борту которого находились четыре человека, включая пилота, члена экипажа и двух пассажиров, вылетел из международного аэропорта Бикол в 06:43 по местному времени.

Самолет с бортовым номером RP C2080 направлялся в Манилу, но не смог добраться до пункта назначения.

По сообщениям, связь с самолетом была потеряна в 06:46 по местному времени.

Фото: anews.com.tr