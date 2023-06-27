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Небольшое снижение инфляции ожидают эксперты в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 17:07
Небольшое снижение инфляции ожидают эксперты в Казахстане Фото: Национальный банк Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперты считают, что в 2023 году инфляция сложится на уровне 12,2%, учитывая, что на сегодня она составляет 15,9%. При этом они ожидают рост экономики в 4%, передает МИА «Казинформ».

Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, в котором приняли участие 10 организаций. Опрос проводился среди профессиональных участников рынка, исследовательских институтов, международных организаций, а также рейтинговых агентств.

«Ожидания по росту экономики Казахстана на 2023 и 2024 годы сохранены на уровне 4%, что также совпадает с оценкой долгосрочного роста потенциального ВВП (4%). Несколько повышены прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 год – с 4,0% до 4,1%», - говорится в сообщении пресс-службы НБК.

При этом эксперты пересмотрели свои прогнозы по инфляции.

«В 2023 году респонденты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2% (в мае – 11,8%), в 2024 году – 9,4% (8,4%). В 2025 году ожидается незначительное снижение до 7,1% (7,2%)», - уточнили в НБК.

В Нацбанке напомнили, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.


Нацбанк Казахстана   Экономика   Инфляция  
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