Небо, самолет, девушка с фотоаппаратом: секреты споттинга в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Воздушные суда всегда вызывают восхищение. Каждый в детстве, наблюдая за летящим самолетом, мечтал оказаться на борту, увидеть его вблизи. А запечатлевать моменты взлетов и приземлений – увлечение интересное и зрелищное. Такие кадры живут дольше нас, храня в себе моменты из прошлого, к которым невольно возвращаешься через месяцы и годы. Профессиональный фотограф и споттер Диана Ким – хранительница этих воспоминаний, чья деятельность тесно связана с авиацией. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Диана рассказала, что такое споттинг, с чего началось ее увлечение и какие самолеты в Казахстане интересны для съемки.

Споттинг (от spot - «увидеть», «опознать) - это наблюдение и «фотоохота» за летательными аппаратами. Среди увлеченных споттеров есть и профессиональные фотографы, такие как Диана.

«Сколько себя помню, практически всегда была в пути и всегда на самолете. Можно сказать, что с рождения... Первый мой полет случился, когда мне еще не было и двух месяцев. Конечно же, я этого не помню, но, по рассказам родителей, я вела себя очень тихо. Мне всегда нравилось летать, но особенно нравились взлеты и посадки. Было очень интересно наблюдать за самолетами. И даже зная законы физики, я была заворожена той мощью, с которой эти многотонные машины взлетали в небо. Всегда хотелось запечатлеть этот момент. Сейчас, приобретя хорошую фототехнику, я могу это сделать», - поделилась воспоминаниями фотограф.

Любовь к воздушным судам у нее началась с самолета Ил-86.

«Ил-86 - четырехдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолет, который запал мне в душу. Это первый советский самолет такого типа. Именно он, а не Ту-154, и именно с Ил-86 началась моя любовь к самолетам, потому что с раннего детства летала на нем из Минвод в Алматы и обратно», - поделилась споттер.

Интерес к фотографированию у нашей героини тоже появился много лет назад, можно сказать, с появлением первых «мыльниц». Впоследствии это переросло в профессиональную деятельность.

«Вспомнила один забавный случай из далекого детства. Первое мое знакомство с фотоаппаратом потерпело полное фиаско. Это был фотоаппарат «Смена-8», увидев его у бабушки с дедушкой, заявила, что буду фотографом, при этом абсолютно не представляя себе, как работает фотокамера и что это вообще такое. В общем, закончилось все довольно плачевно для фотоаппарата. Я его просто разобрала на запчасти, чтобы понять принцип работы. Ну и, естественно, собрать обратно не смогла. Получила я тогда знатно и на какое-то время оставила мысль стать фотографом. Спустя несколько лет родители подарили мне фотоаппарат «Kodak», в простонародье «мыльницу». Моей радости не было предела, я снимала всех и всё, мне только и успевали покупать пленку. Это было недешевое по тем временам удовольствие. Затем был «Polaroid» и полная катастрофа, потому как сменные кассеты были рассчитаны только на 10 фотографий. Какое-то время снимала только на телефон, это было очень удобно в поездках: и телефон, и камера, и музыка, в общем, все в одной маленькой и плоской коробочке. Но обучение я все-таки начала на профессиональном фотоаппарате. Это был старенький Nikon, давно снятый с производства», - рассказывает Диана Ким.

Сейчас она работает с камерой Sony, рассчитанной на качественную и скоростную съемку. «Помню, радовалась этому приобретению не меньше, чем своему первому кодаку в детстве. Поэтому хочу выразить благодарность своей семье и близким за то, что поддержали меня в моем увлечении фотографией и подтолкнули к профессиональному росту и развитию», - отмечает фотограф.

«Я посетила разные города и страны и каждый раз пыталась через фотографии привезти с собой частичку увиденной мной красоты. Затем поняла, что мне интересно запечатлеть момент какого-то события, происходящего здесь и сейчас, другими словами, снять фоторепортаж, чем я сейчас в основном и занимаюсь», - говорит она.

Хотя Диана Ким получила высшее образование в абсолютно другой сфере, сейчас она профессионально занимается фотографией. Помимо репортажа, она любит стрит-съемку, пейзажи и, конечно же, споттинг.

«Азам фотографирования научилась в фотошколе «Nikon», затем продолжила обучение у тех же преподавателей в сообществе фотографов «Photobar», но уже по различным жанрам в фотографии. Я и сейчас постоянно чему-то учусь, записываюсь на различные мастер-классы для пополнения своих навыков и знаний. Мне кажется, что этому надо учиться постоянно, ведь если фотограф перестает учиться, он перестает развиваться и расти как профессионал. В планах на будущее - окончить Нью-Йоркский Институт Фотографии», - отметила Диана Ким.

Рабочие будни у нашей героини проходят по-разному. Если в этот день не запланирована съемка, практически все время она посвящает обработке фотографий. Если назначена съемка, старается все тщательно запланировать, начиная с проверки всего оборудования. Иногда бывают незапланированные съемки, но на этот случай у Дианы Ким всегда наготове рюкзак для экстренных съёмок.

В рюкзаке хранится фотоаппарат, необходимый набор объективов - «широкоугольник» с фокусным расстоянием 24-70 и «телевик» с фокусным расстоянием 70-200, целый арсенал sd-карт, запасные аккумуляторы, зарядное устройство и вспышка. А в машине отдельное место отведено штативу.

«Но вспышкой и штативом пользуюсь на своих съемках крайне редко, зачастую запрещено использовать вспышку на некоторых мероприятиях (например, спортивных), а штатив просто нет времени устанавливать, потому как многие съемки ведутся на ходу. Для меня единственная сложность в моей работе - это носить свой рюкзак, так как его вес составляет почти 10 кг. При том, что в нем только самое необходимое. Всё остальное, включая ноутбук, находится в другом рюкзаке в машине. Я люблю свою профессию, несмотря на порой очень трудные съемки», - поделилась Диана Ким.

Примечательно, что в нашей стране проводятся специальные мероприятия, чтобы фотографы и споттеры запечатлели взлет или приземление самолета. В частности, такие споттинг-мероприятия проводит Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.

«В последнее время Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев часто приглашает нас на официальный споттинг с выходом на перрон. Есть возможность поснимать самолеты на взлетно-посадочной полосе или же непосредственно какой-нибудь довольно редкий для наших краев борт, такой как Ан-124 «Руслан» или Ил-76», - рассказала споттер.

К слову, в Нур-Султане и в Алматы работают клубы споттеров: «AstanaSpottingClub», «KazakhstanSpottingClub» и «AlmatySpotting». Раньше, до пандемии, по словам Дианы, встречи проводились: не только официальный споттинг, но и так называемый на сленге споттеров «подзаборинг».

«Подзаборинг - это тот момент, когда снимаешь самолеты непосредственно из-за забора аэропорта. Ведь не всегда предоставляется возможность попасть на перрон. Довольно часто вижу людей, не фотографов и не споттеров, которые при виде низко летящего самолета достают телефон и начинают снимать, а находясь на борту самолета снимают взлет и посадку. Думаю, что на самом деле у нас намного больше споттеров, по крайней мере, в душе. В таких крупных городах, как Нур-Султан и Алматы, нас немало. Развитию споттинга в столице также способствует Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», - пояснила Диана Ким.

В ходе беседы споттер рассказала о том, какие самолеты в Казахстане наиболее интересны для съемки.

«В первую очередь, те, что редко у нас появляются, то есть широкофюзеляжные самолеты. Среди пассажирских - Airbus 340, Boing 747, так и среди грузовых - Ан-225, Ан-124 бортов. Но есть и небольшие интересные самолеты, такие как Golfstream G650ER, которые удалось нам запечатлеть прошлым летом в нашем аэропорту. На нем международный экипаж совершил перелет вокруг Земного шара через оба полюса, преодолев маршрут Канаверал (США) – Нур-Султан (Казахстан) - порт Луи (Маврикий) - Канаверал (США). В целом, в моей копилке хранятся фотографии самолетов различных авиакомпаний», - рассказала фотограф.

Как проходит споттинг в аэропорту, зависит от того, что запланировано на тот момент: презентация нового самолета или нового рейса, встречают ли споттеры какой-то борт или он уже приземлился и стоит на стоянке. После инструктажа и соблюдения всех правил безопасности, споттеры выбирают место съемки, расположенное максимально близко к точке касания самолета на взлетно-посадочной полосе, тогда получаются очень эффектные кадры. Но и на стоянке, по словам Дианы Ким, можно сделать не менее красивые фотографии.

«Многое зависит от выбранного ракурса: будет ли это общий план, включающий в себя много объектов, или крупный план, позволяющий рассмотреть каждую деталь самолета. Даже если три человека стоят в одном и том же месте и снимают один и тот же самолет, фотографии все равно получатся абсолютно разные, потому как каждый из троих видит самолет по-разному», - пояснила споттер.

По мнению героини, красивые фотографии можно сделать и в морозную погоду, и в знойную жару, в самый солнцепек. Также следует учитывать время суток.

«Репортаж можно снимать при любой погоде, ведь в нем главное - происходящее действие. Природные пейзажи лучше снимать в солнечную погоду, а вот городские - можно и в дождь, и в снег. Самолеты можно также снимать в любой сезон, но в облачную погоду или на закате, эти кадры получатся наиболее красивыми и эффектными», - подчеркнула Диана Ким.

Пандемия коронавируса существенно сказалась на деятельности многих людей, в том числе и фотографов. Наша героиня, воспользовавшись моментом, уделила время архивным фотографиям.

«К сожалению, пандемия не лучшим образом отразилась на моей деятельности, ведь мое основное направление - это репортаж, а в условиях пандемии были отменены абсолютно все мероприятия. Но и в этом есть свой плюс. Я наконец-то занялась своим архивом и завела отдельную страницу в Instagram и Facebook для своих работ - @dianakim.kz. Меня давно уже об этом просили друзья и знакомые - увидев какие-то из моих работ, им было интересно посмотреть и на другие», - отметила фотограф.

В завершение нашей беседы Диана Ким призналась: она интроверт, фотография - ее способ выразить свои мысли и чувства.

«Порой забавно смотреть на реакцию людей, которые при виде меня не верили, что я смогу спуститься в шахту и снять репортаж про шахтеров, смогу зайти в плавильный цех и сделать репортаж про металлургов, не упаду в обморок в операционной, снимая репортаж про врачей. Но каждый раз мне удавалось их удивить. Съемки для меня очень много значат. По своей натуре я интроверт. Мне очень сложно поделиться своими мыслями, чувствами и эмоциями с другими, поэтому фотография - это мой способ показать людям мир, таким, каким его я вижу, и что при этом чувствую», - заключила профессиональный фотограф, споттер Диана Ким.