Небо под контролем: как ПВО Казахстана защищают воздушные границы страны

– Какие ключевые этапы прошли войска ПВО с момента образования, какие задачи стояли перед ними в первые годы независимости и стоят сейчас?

– 19 июня 1992 года войска противовоздушной обороны стали самостоятельным видом Вооруженных сил Казахстана. В таком статусе они существовали до 1 июня 1998 года – тогда указом Президента были сформированы Силы воздушной обороны, а ПВО вошли в их состав в качестве рода войск.

В 2012 году войска ПВО получили полноценный орган военного управления – Управление командующего Войсками противовоздушной обороны. С тех пор и по сегодняшний день они действуют как род войск в составе Сил воздушной обороны.

Как и 33 года назад наши основные задачи – это контроль воздушного пространства, защита стратегических объектов, населения и территории от ударов средств воздушно-космического нападения. Эти задачи остаются актуальными и в современных условиях.

Фото: Министерство обороны РК

– Какие воздушные угрозы сегодня наиболее актуальны, и как ПВО адаптируется к новым вызовам?

– Сегодня обстановка в мире нестабильна. Во многих вооруженных конфликтах активно применяются средства воздушно-космического нападения. Угрозы эволюционируют, появляются новые средства: беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковые летательные аппараты, баллистические ракеты различной дальности.

Это требует от войск противовоздушной обороны оперативной адаптации. Мы постоянно анализируем ситуацию, делаем выводы, принимаем меры. Руководство страны, Вооруженных сил и Сил воздушной обороны ведет системную работу по модернизации войск – закупаются новые образцы вооружения, совершенствуются системы управления и связи, растет уровень профессиональной подготовки личного состава. Проводится планомерная замена устаревших систем на современные, способные противостоять всему спектру угроз в воздухе.

– Какие меры и техника обеспечивают защиту воздушных рубежей и стратегических объектов страны?

– Для своевременного реагирования на воздушно-космические угрозы требуется заблаговременная подготовка. Мы постоянно контролируем воздушное пространство, готовимся к отражению возможных атак на ключевые объекты – государственные, военные, инфраструктурные. У нас развернута система разведки, мониторинга и реагирования. Мы делаем все, чтобы обеспечить надежную защиту воздушных рубежей, населения и наиболее важных объектов Казахстана.

Фото: Министерство обороны РК

– Насколько обновлены техника и вооружение? Какие системы уже используются, какие планируется внедрить? Каково соотношение отечественного и зарубежного производства?

– Сегодня техника обновлена примерно на 50%. Для сравнения, 10–15 лет назад этот показатель был значительно ниже. Руководство Вооруженных сил принимает все меры, чтобы обеспечить обновление.

Мы поставили на боевое дежурство новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Тор-М2К», радиолокационные станции GM-403 «Нур», «Роса-РБ». Это техника производства России, Беларуси и Франции. При этом обслуживание, ремонт и модернизация локализованы в отечественном оборонно-промышленном комплексе. Например, радиолокационная станция «Нур» полностью собирается и поставляется на территории Казахстана.

– Каков уровень подготовки казахстанских ПВО по сравнению с другими странами Центральной Азии и СНГ?

– Еще будучи молодым офицером, я участвовал в совместных учениях Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ. Наши расчеты стабильно показывали высокие результаты в международных конкурсах, таких как «Ключи от неба» в России.

В Центральной Азии мы проводим регулярные совместные мероприятия с армиями соседних государств. В регионе мы уверенно удерживаем лидирующие позиции. В СНГ – стабильно в тройке лучших. Это и говорит об уровне подготовки наших боевых расчетов.

Фото: Министерство обороны РК

– Какую роль играют ПВО в обеспечении национальной и региональной безопасности, включая сотрудничество в рамках ОДКБ и других организаций?

– Национальная безопасность – понятие многогранное, она включает и военную безопасность. А наши войска играют ведущую роль в обеспечении военной безопасности в воздушно-космической сфере. Опыт последних лет показывает: превосходство в воздухе – важнейшее условие безопасности любого государства.

Мы активно сотрудничаем в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества. В этих структурах войска ПВО либо играют решающую роль, либо участвуют в ключевых мероприятиях оперативной подготовки.

– В каких международных учениях участвуют войска противовоздушной обороны Казахстана, и с какими странами сотрудничество наиболее тесное?

– Мы не разделяем ценность опыта на ту или иную страну. Прежде всего, смотрим на наличие боевого опыта, изучаем его и в каком-то роде перенимаем. При этом мы изучаем боевой опыт не только партнеров, но и других стран – из Ближнего Востока, Северной Африки и других регионов. Это позволяет шире понимать современные угрозы.

Что касается учений, ключевые – «Боевое содружество», которые проводятся по нечетным годам. Осенью 2025 года учения пройдут с участием Армении, Беларуси, России, Кыргызстана и Таджикистана. На нашей территории мы организуем учения «Чистое небо» с участием Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Есть также конкурс «Ключи от неба». До последнего времени он проходил на российском полигоне «Ашулук», где наши расчеты также принимали участие.

– Где готовят специалистов войск ПВО и какие требования предъявляются к кадрам в условиях технологического развития?

– Основную подготовку ведет Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы. Также офицеры обучаются в России: в Военной академии воздушно-космической обороны в Твери, в Военной академии войсковой противовоздушной обороны в Смоленске, а также в Военной академии в Беларуси.

Кадровый резерв также формируется через военные кафедры вузов специалистов по автоматизированным системам управления готовим в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

Сейчас в учебных заведениях проходят госэкзамены. Хочу отметить, что в состав аттестационных комиссий входят наши опытные офицеры. Они оценивают уровень подготовки и дают рекомендации по корректировке программ обучения.

Фото: Министерство обороны РК

– Внедряется ли искусственный интеллект в системы ПВО и как он влияет на подход к защите?

– В рамках Вооруженных сил разрабатываются документы по внедрению искусственного интеллекта. Мы понимаем его потенциал в оптимизации процессов, в том числе в боевом управлении в ходе повседневной и учебно-боевой деятельности. Работа в этом направлении ведется, но пока говорить о практическом внедрении искусственного интеллекта в войска противовоздушной обороны рано. Это требует значительных ресурсов и технологической базы, которую еще предстоит развить. Но мы движемся в этом направлении.

– Как обеспечивается постоянная боевая готовность ПВО и реакция на внезапные угрозы?

– У нас развернута система боевого дежурства. И вся наша деятельность направлена на обеспечение этого сложного и многогранного процесса, начиная с подготовки личного состава и заканчивая обеспечением всеми материально-техническими средствами.

Расчеты под руководством опытных офицеров и сержантов несут дежурство круглосуточно. Это особый режим, который предусматривает пребывание сил в постоянной готовности к отражению внезапных угроз. К дежурству привлекается вся имеющаяся техника.

– Какие приоритеты развития ПВО определены на ближайшее будущее?

– В краткосрочной перспективе – это подготовка кадров и замена отдельных образцов вооружения. В долгосрочной – переход на новые системы, техническое переоснащение, развитие инфраструктуры. Это требует серьезных человеческих и интеллектуальных вложений. На сегодняшний день главный наш приоритет – модернизация техники и обеспечение современной инфраструктурой.

Фото: Министерство обороны РК

– Как Вы считаете, что отличает тех, кто служит в войсках противовоздушной обороны?

– Мне, как командующему, который всю свою жизнь прослужил в войсках противовоздушной обороны, сложно ответить на этот вопрос. Но я убежден, тех, кто служит в ПВО, отличает высокий интеллект, широкий кругозор, и, конечно же, верность Родине и преданность своему делу.

– Что бы Вы хотели пожелать личному составу и ветеранам ПВО в день профессионального праздника?

– От всей души поздравляю ветеранов, офицеров, сержантов и солдат, несущих службу в наших прославленных войсках противовоздушной обороны. Во все времена противовоздушной обороне уделялось особое внимание, и сегодня она по-прежнему критически важна.

Хочу пожелать здоровья, благополучия, терпения и успехов. Перед войсками ПВО стоят сложнейшие задачи, и мы готовы их решать. Процветания и динамичного развития нашей Родине – Республике Казахстан!