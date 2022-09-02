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Неблагоустроенные туалеты вдоль трасс в Казахстане будут демонтировать

Автор:  
Серик Сабеков
2 Сентября 2022, 14:28
Неблагоустроенные туалеты вдоль трасс в Казахстане будут демонтировать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Холодные туалеты вдоль республиканских дорог будут демонтированы. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя правления НК «КазАвтоЖол» Ержан Утюбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий момент вдоль республиканских дорог у нас установлено 374 холодных туалета. Совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития принято решение о поэтапном демонтаже таких туалетов по мере ввода новых или наличия вблизи благоустроенных санитарно-гигиенических узлов», - сказал Ержан Утюбаев.

По его словам, на сегодня осуществлен демонтаж 15-ти таких объектов.

«Работа по данному вопросу нами будет продолжена», - добавил Ержан Утюбаев.

Ранее сообщалось, что движение на 700 км автодорог откроют в этому году в Казахстане.

«Перед нами стоит цель - до конца года обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части проектов автодорог», - сказал главный инженер компании «КазАвтоЖол» Талгат Смагулов.

По данным компании, это около 700 км, из них открыто движение на 200 км автодорог.


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