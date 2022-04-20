Неблагоприятный внешний инфляционный фон для Казахстана ожидает Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным в этом году. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала этого года на фоне ухудшения геополитической ситуации выросла волатильность на мировых финансовых, товарных рынках. Из-за реализующихся рисков рост мировой экономики будет более медленным, чем ожидалось», - сказал Виталий Тутушкин на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, международные финансовые организации пересмотрели свой прогноз роста мировой экономики примерно на 1 процентный пункт в сторону снижения.

«Усугубление проблем поставок влечет рост цен на сырьевые товары и продовольствие в мире, ухудшая глобальный инфляционный фон. В этой связи МВФ пересматривает прогноз инфляции, ожидая, что ее более высокий уровень останется дольше, чем предполагалось ранее», - пояснил Виталий Тутушкин.