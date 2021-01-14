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Неблагоприятными будут метеоусловия в трех городах РК 14 января

14 Января 2021 05:05
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Неблагоприятными будут метеоусловия в трех городах РК 14 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 14 января рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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14 января 2021 года в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актобе, Балхаше, Караганде, Таразе, Темиртау и Усть-Каменогорске метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Экология   #Казгидромет   #Погода  
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Багдат Хасенова

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