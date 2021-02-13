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    18:42, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Неблагоприятных реакций после вакцинации не было – эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятных реакций после вакцинации еще не было. Об этом заявила эксперт Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экпертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава РК Лена Касабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За период с 1 по 11 февраля 2021 года по республике против коронавирусной инфекции привито порядка 14 тыс. человек. Неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых против КВИ не зарегистрировано», - сказала Лена Касабекова на брифинге в СЦК.

    «Но могут проявиться ожидаемые реакции – такие, как покраснение, болезненность в месте инъекции, повышение температуры, кратковременное повышение артериального давления и так далее, которые проходят в течение от нескольких часов до нескольких дней», - заключила она.

    Ранее Л. Касабекова не исключила необходимость трехразового вакцинирования для формирования стойкого иммунитета против коронавируса.

    Напомним, в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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