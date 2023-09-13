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    03:00, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеуословия будут в двух городах Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 13 сентября в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, ночью Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, неустойчивая погода сохранится на большей части республики 13 сентября.


    Теги:
    Экология Актюбинская область Атырауская область Погода Атырау Актобе
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