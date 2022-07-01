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Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Актобе
1 Июля 2022 05:36

Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 1 июля в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на «Казгидромет»№

Вторые сутки подряд неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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Автор:
Корреспондент

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