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Неблагоприятные метеоусловия в трех городах РК будут 17 марта

17 Марта 2020 06:35
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Неблагоприятные метеоусловия в трех городах РК будут 17 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия в 5 июня ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«17 марта 2020 года в городах Балхаш, Алматы и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздух», - говорится в сообщении.

В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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