Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 8 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 8 октября ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«8 октября 2019 года в городах Нур-Султан, Караганда, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.», - говорится в сообщении.

В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).