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Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 12 декабря

12 Декабря 2019 02:32
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Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 12 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 12 декабря, передает МИА «Казинформ».

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«12 декабря 2019 года в городах Нур-Султан, Актобе, Караганда, Усть-Каменогорске и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.

В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Погода,
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Гульжан Тасмаганбетова

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