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Неблагоприятные метеоусловия в двух городах РК будут 31 декабря

31 Декабря 2019 02:35
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Неблагоприятные метеоусловия в двух городах РК будут 31 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 31 декабря ожидаются в двух городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«31 декабря 2019 года в городах Нур-Султан и Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.

В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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Гульжан Тасмаганбетова

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