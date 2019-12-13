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Неблагоприятные метеоусловия в Актобе и Усть-Каменогорске ожидаются 13 декабря

13 Декабря 2019 02:28
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Неблагоприятные метеоусловия в Актобе и Усть-Каменогорске ожидаются 13 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия в Актобе и Усть-Каменогорске будут 13 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«13 декабря 2019 года в городах Актобе и Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.

В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Гульжан Тасмаганбетова

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