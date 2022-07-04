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Неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются в Алматы

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Июля 2022, 04:16
Неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 4 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут только в Алматы. Такой прогноз специалисты дают уже вторые сутки.

Метеорологические условия в мегаполисе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в понедельник на большей части Казахстана пройдут дожди.


Алматы   Экология   Казгидромет   Погода  
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