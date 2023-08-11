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    03:07, 11 Август 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным бюллетеня НМУ, 11 августа в городах Актобе, Алматы, ночью в городе Атырау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Третий день подряд, как 9 и 10 августа, метеорологические условия в этих трех городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во пятницу на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


    Теги:
    Алматы Экология Актюбинская область Атырауская область Казгидромет Погода Атырау Актобе для mail.ru
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