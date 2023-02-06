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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в четырех городах Казахстана

6 Февраля 2023, 06:30
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в четырех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 6 февраля в Костанае, Актобе, Шымкенте и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 6 февраля в регионах Казахстана ожидается туман, на юге республики сильные осадки в виде дождя и снега.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в 3 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


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