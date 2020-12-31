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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в восьми городах РК

Автор:  
Гульмира Байзакова
31 Декабря 2020, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в восьми городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 декабря в восьми городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Шымкент, Актобе, Нур-Султан, Темиртау, Балхаш, Кызылорда, Костанай и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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