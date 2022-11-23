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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах РК

23 Ноября 2022, 06:10
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 ноября в большинстве городов республики будут благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Атырау, Караганда.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, 23 ноября в Казахстане ожидаются осадки.

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