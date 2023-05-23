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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Мая 2023, 07:13
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики 23 мая синоптики прогнозируют благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Петропавловск, Актау, ночью в городе Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.


Астана   Северо-Казахстанская область   Экология   Мангистауская область   Погода  
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