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    02:00, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в пяти городах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 5 февраля сообщили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    В городах Алматы, Атырау, Кызылорде, Талдыкоргане, Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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