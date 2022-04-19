Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Нур-Султане, Алматы и Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 19 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

19 апреля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось ранее, в ближайшие трое суток по Казахстану прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Штормовое предупреждение объявлено 19 апреля в шести регионах РК.



