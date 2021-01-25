Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Караганде и Кызылорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 января неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Караганде и Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Кызылорде.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).