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    04:07, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Караганде и Кызылорде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 января неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Караганде и Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Кызылорде.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Кызылорда Регионы Казахстана Кызылординская область Казгидромет Карагандинская область
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