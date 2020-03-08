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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Караганде 8 марта
8 Марта 2020 04:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 8 марта неблагоприятные метеоусловия ожидаются только в Караганде. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
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По информации Казгидромета, в Караганде ночью ожидаются, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ключевые слова: Карагандинская область, Экология, Казгидромет,
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