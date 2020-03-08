+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -13 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Караганде 8 марта

8 Марта 2020 04:27
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Караганде 8 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 8 марта неблагоприятные метеоусловия ожидаются только в Караганде. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Караганде и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Балхаше и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По информации Казгидромета, в Караганде ночью ожидаются, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Экология, Казгидромет,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив