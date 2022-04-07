Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в двух городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстане 7 апреля передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

7 апреля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан и Павлодар.

Накануне сообщалось о прогнозе 6 апреля неблагоприятных метеоусловий в Алматы и Нур-Султане.

ВОЗ сообщила, что миллиарды людей дышат загрязненным воздухом. 99 процентов жителей планеты дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы и несет угрозу здоровью человека. Мониторинг качества воздуха теперь ведется более чем в 6000 городов в 117 странах.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



