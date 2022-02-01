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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в девяти городах Казахстана

1 Февраля 2022 03:00
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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в девяти городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в девяти городах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Атырау, Жезказган, Караганды, Темиртау, Шымкент, Риддер , Семей и Усть-Каменогорск.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Алматы   #Атырауская область   #Восточно-Казахстанская область   #Карагандинская область   #Экология   #Казгидромет   #Шымкент   #Погода  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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