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    03:00, 27 Март 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в четырех городах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех городах республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 27 марта в городах Нур-Султан и Кызылорда будут неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, ночью - в Костанае и Петропавловске.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).





    Теги:
    Северо-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Астана Экология для mail.ru
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