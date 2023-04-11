Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане и еще двух городах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики 11 апреля ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе, ночью - в городах Атырау и Астана.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.