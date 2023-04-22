Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане, Алматы и еще трех городах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия ожидаются 22 апреля в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП Казгидромет, неблагоприятные метеоусловия будут в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.