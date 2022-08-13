13 Августа 2022 06:25

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Алматы и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 13 августа, в большинстве городов Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).