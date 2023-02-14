Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 9 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха прогнозируют синоптики в 9 городах РК, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 14 февраля в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Как сообщалось, осадки ожидаются 14 февраля в Казахстане.