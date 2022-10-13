13 Октября 2022, 06:23

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 8 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха 13 октября ожидаются в восьми городах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Так, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда, Костанай, Темиртау и Усть-Каменогорск (2-й степени), Семей (2-й степени), Риддер (2-й степени).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, большая часть РК по-прежнему будет под влиянием обширного антициклона, где сохраняется погода без осадков.