Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 6 городах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов республики 29 ноября ожидаются благоприятные условия. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в городах Нур-Султан, Актобе, Балхаш, Караганда, Темиртау и Усть-Каменогорск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).