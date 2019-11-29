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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 6 городах страны

29 Ноября 2019 05:06
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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 6 городах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов республики 29 ноября ожидаются благоприятные условия. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городах Нур-Султан, Актобе, Балхаш, Караганда, Темиртау и Усть-Каменогорск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Нур-Султан, Актюбинская область, Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Экология,
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Гульмира Байзакова

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