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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в трех мегаполисах РК

Автор:  
Гульмира Байзакова
7 Июня 2022, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в трех мегаполисах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозу синоптиков, 7 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Причем в городе Алматы неблагоприятные метеоусловия будут уже третьи сутки подряд, а в столице - вторые сутки.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Астана   Алматы   Экология   Казгидромет   Шымкент   Погода  
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