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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
19 Июля 2022 06:23

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана19 июля сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 19 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Петропавловск, Караганда, Балхаш, Темиртау, Жезказган.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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Автор:
Корреспондент

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