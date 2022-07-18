18 Июля 2022 06:29

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Алматы и Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 18 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Актобе.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Фото из открытых источников