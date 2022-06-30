03:00
30 Июня 2022 03:00
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Актобе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 30 июня в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».По информации РГП «Казгидромет»,неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в городе Актобе.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Читайте также
Лента новостей
02:21
01:45
01:18
00:53
00:27
00:01
вчера 23:42
вчера 23:20
вчера 23:09
вчера 22:57
вчера 22:45
вчера 22:32
вчера 22:21
вчера 22:09
вчера 21:57
вчера 21:45
вчера 21:33
вчера 21:20
вчера 21:08