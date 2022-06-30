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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Актобе
30 Июня 2022 03:00

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 30 июня в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет»,неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в городе Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Автор:
Корреспондент

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