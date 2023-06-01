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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в 6 городах РК

Автор:  
Гульмира Байзакова
1 Июня 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в 6 городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов страны метеорологические условия ожидаются благоприятными, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 1 июня в городах Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью - в Атырау - ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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