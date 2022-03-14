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    02:09, 14 Март 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Актобе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия в Казахстане н14 марта, рассказали синоптики. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Неблагоприятные метеорологические условия ожидается в городе Актобе.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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