Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 8 июня в трех городах РК
8 Июня 2022 03:00

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 8 июня в трех городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 июня неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в трех городах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По информации синоптиков, 8 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау, Алматы и Шымкент.

В городе Алматы неблагоприятные метеоусловия прогнозируют четвертые сутки, в Шымкенте - вторые сутки.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Республиканский турнир по дзюдо прошел в Атырау
Дожди с грозами ожидаются 8 июня в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана
Шины и фрагменты мебели нашли водолазы на дне реки Есиль
Юные казахстанцы стали победителями домашнего турнира Азиатской федерации тенниса
Любые вопросы можно рассматривать через призму экологии – Мэлс Елеусизов
Более 1360 нарушений выявлено в деятельности компании НКОК в Атырау
Защищать урожай и пастбища от гусениц начали в Атырауской области

Лента новостей

Архив