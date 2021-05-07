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    03:00, 07 Май 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 7 мая в Темиртау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 мая в городе Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха)..

    Теги:
    Казгидромет Экология Карагандинская область
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