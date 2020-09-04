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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 4 сентября в Актобе

4 Сентября 2020 05:40
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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 4 сентября в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 сентября в городе Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Актюбинская область   #Экология   #Казгидромет  
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