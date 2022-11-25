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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 25 ноября в Алматы и Шымкенте

25 Ноября 2022, 05:19
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 25 ноября в Алматы и Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана 25 ноября, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 25 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Шымкент.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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