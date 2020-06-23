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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 23 июня лишь в Шымкенте
23 Июня 2020 06:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 июня только в Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в остальных городах метеоусловия будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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