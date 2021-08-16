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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 16 августа в Нур-Султане
16 Августа 2021 03:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 августа ночью неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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